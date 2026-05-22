أعلن مدافع إشبيلية الحالي وقائد تشيلسي السابق سيزار أزبيليكويتا اعتزاله كرة القدم نهائياً، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.

وكتب أزبيليكويتا عبر حسابه على منصة «إكس»: «اليوم أود أن أشارككم خبر أن هذا الموسم سيكون الأخير لي كلاعب كرة قدم محترف، بعد سنوات طويلة من تحقيق حلمي، أشعر أن الوقت قد حان لبدء فصل جديد في حياتي».

صعوبة قرار الاعتزال

وأضاف: «بصراحة، رغم أنني كنت أستعد لهذه اللحظة، إلا أنني وجدت صعوبة في كتابة هذه الرسالة، بعد عشرين موسماً، لعب الكثيرون دوراً مهماً في مسيرتي».

مسيرة حافلة

وتابع اللاعب الإسباني صاحب الـ36 عاماً: «عندما ركلت الكرة لأول مرة في طفولتي مع زملائي في المدرسة، لم أتخيل أبداً الرحلة الرائعة التي تنتظرني، أنا ممتن لكل لحظة: الانتصارات، والهزائم الصعبة، والتحديات، والأهم من ذلك كله الأشخاص الذين التقيت بهم والصداقات التي كونتها على طول الطريق».

وختم رسالته قائلاً: «إلى زملائي في الفريق، والمدربين، وكل فرد من أفراد الطاقم في جميع الأندية التي حالفني الحظ بالانضمام إليها، شكراً لكم على مساعدتي في النمو كشخص ولاعب كل يوم، ارتداء قمصان أندية أوساسونا، أولمبيك مارسيليا، تشيلسي، أتلتيكو مدريد، وإشبيلية، وتمثيل بلادي في أكبر المحافل الرياضية، كان شرفاً عظيماً، كل لحظة كانت تعني لي الكثير».