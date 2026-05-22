علق مدرب ليفربول آرني سلوت على رسالة نجم الفريق محمد صلاح، التي انتقد فيها أسلوب لعب «الريدز» تحت قيادة المدير الفني الهولندي.

رسالة نارية بعد الهزيمة الأخيرة

وكان صلاح قد نشر رسالة عقب الخسارة الماضية أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، قال فيها إن تكرار الهزائم هذا الموسم أمر مؤلم للغاية وغير مقبول لجماهير النادي، مطالباً بضرورة عودة الفريق إلى هويته الهجومية القوية التي تُرهب الخصوم وتحصد الألقاب، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة الفريق على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في مباراته الأخيرة أمام برينتفورد.

مطالبات باستبعاد صلاح

وتعرض صلاح لانتقادات حادة من بعض أساطير الكرة الإنجليزية، حيث طالب بعضهم المدرب آرني سلوت بضرورة استبعاد النجم المصري من مباراته الأخيرة بقميص «الريدز».

سلوت يرد: لدينا الهدف نفسه

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برينتفورد المقررة يوم الأحد المقبل: «صلاح وأنا لدينا الهدف نفسه، نريد الأفضل لهذا النادي، ونريده أن يحقق أكبر قدر ممكن من النجاح، كنا معاً جزءاً من منح جماهيرنا أول لقب لهم منذ خمس سنوات، لكننا ندرك أيضاً أننا لم نقدم المستوى نفسه هذا الموسم».

وأضاف: «ما نريده أنا والنادي هو تحقيق نفس النجاح الذي حققناه الموسم الماضي، وهذا هو محور تركيزي الرئيسي الآن، لأن مباراة الأحد قد تمنحنا أساساً جيداً للغاية للموسم المقبل».

موقف صلاح من المباراة الأخيرة

وحول موقف صلاح من المشاركة في المباراة الأخيرة، أجاب: «لا أتحدث أبداً عن اختيار التشكيلة، لذلك سيكون من المفاجئ لكم إذا فعلت ذلك الآن».

يُذكر أن محمد صلاح أعلن في وقت سابق رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، بعد تسع سنوات قضاها مع الفريق، حقق خلالها العديد من الإنجازات الجماعية والفردية.