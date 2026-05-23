يحل فريق برشلونة ضيفاً على نظيره فالنسيا، اليوم (السبت)، في الـ10 مساءً على ملعب «ميستايا»، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

ويدخل برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، مباراة اليوم دون ضغوط، بعدما حسم لقب «الليغا» رسمياً قبل 3 جولات من نهاية البطولة.

ويتصدر لامين يامال غيابات برشلونة أمام فالنسيا بسبب الإصابة، ومن المُرجح أن يعتمد فليك على عدد من اللاعبين الأقل مشاركة هذا الموسم، بحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو».

ويتربع برشلونة على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 94 نقطة، بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

فالنسيا يطمع في المشاركة الأوروبية

في المقابل، ضمن فالنسيا بالفعل بقاءه في دوري الأضواء، لكنه لا يزال يأمل في التأهل للمنافسات الأوروبية الموسم المقبل، وإن كانت آماله ضئيلة؛ إذ يحتاج إلى الفوز مع تعثر خيتافي ورايو فاليكانو.

ويحتل فالنسيا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف رايو فاليكانو الثامن، ونقطتين خلف خيتافي السابع.