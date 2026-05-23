يستعد أسطورة نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا أندريس إنييستا لخوض تجربته التدريبية الأولى، بعد أقل من عامين على إعلان اعتزاله كرة القدم.

وكان إنييستا قد أعلن في أكتوبر 2024 اعتزاله النهائي لكرة القدم، بعد مسيرة حافلة أبرزها مع نادي برشلونة، الذي تُوّج معه بـ32 لقباً خلال الفترة من 2002 إلى 2018، كما قاد منتخب إسبانيا للتتويج بكأس العالم 2010، وكانت آخر محطاته كلاعب مع نادي الإمارات الإماراتي.

اتفاق نهائي مع نادٍ عربي

وبحسب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، فإن إنييستا بات على وشك بدء أول تجربة تدريبية له مع نادي جلف يونايتد الإماراتي.

وأضاف الصحفي الموثوق أن إنييستا توصل إلى اتفاق كامل مع إدارة نادي جلف يونايتد حول جميع التفاصيل، على أن يتم توقيع العقود لاحقاً تمهيداً لبدء مهمته رسمياً.

يُذكر أن نادي جلف يونايتد تأسس عام 2019 على يد مجموعة من مدربي كرة القدم الإنجليز من مدينة مانشستر، ونجح في الصعود من الدرجة الثالثة إلى مصاف أندية الدرجة الأولى خلال سنوات قليلة، بحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.