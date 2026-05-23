نجحت السلطات الأمريكية في إنقاذ 3 صيادين بعدما تعرض قاربهم للانقلاب في بحيرة إيري إثر عاصفة مفاجئة ضربت المنطقة، فيما ظل أحدهم عالقًا في المياه لساعات قبل العثور عليه وإنقاذه.

وأوضح خفر السواحل الأمريكي في بيان أن مركز عمليات قطاع ديترويت تلقى بلاغًا يفيد بسقوط أشخاص في المياه، ليتم على الفور إطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة في موقع الحادثة.

وبحسب البيان، تمكن طاقم إنقاذ تابع لمحطة ماربلهيد من الوصول إلى الموقع سريعًا، حيث نجح في انتشال شخصين من المياه ونقلهما إلى فرق الإسعاف التي كانت بانتظارهما على شاطئ جزيرة كيليز بولاية أوهايو.

وأكدت السلطات أن الصيادين كانوا يستقلون قاربًا صغيرًا قبل أن تتسبب العاصفة القوية في انقلابه وسقوطهم في البحيرة.

واستمرت عمليات البحث عن الصياد الثالث لساعات، قبل أن تتمكن طائرة هليكوبتر تابعة لفرق الإنقاذ من رصده وهو لا يزال يحاول السباحة وسط البحيرة رغم مرور وقت طويل على الحادثة.

وأشار مسؤولون محليون إلى أن الرجل بقي في المياه لمدة تراوحت بين 4 و4.5 ساعة تقريبًا، بعدما جرفته التيارات بعيدًا عن موقع القارب المنقلب.

وفي نهاية المطاف، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشاله ونقله إلى بر الأمان، حيث جرى تحويله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، إلى جانب أحد الناجين، بينما نُقل المصاب الثالث إلى مستشفى آخر لاستكمال العلاج.