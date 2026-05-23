شهدت منطقة في ولاية كاليفورنيا حالة طوارئ واسعة النطاق، بعد تسرب خطير من خزان يحتوي على مواد كيميائية، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر عاجلة بإجلاء نحو 40 ألف شخص من منازلهم، وسط مخاوف من انفجار محتمل وانتشار أبخرة سامة في منطقة سكنية مكتظة.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الخزان يحتوي على نحو 26 ألف لتر من مادة ميثيل ميثاكريلات، وهي مادة سائلة متطايرة وقابلة للاشتعال تُستخدم في صناعة البلاستيك، ما زاد من خطورة الموقف وأثار حالة استنفار بين فرق الإطفاء والإنقاذ.

وحذّر مسؤولون في فرق الإطفاء من أن الوضع «يبدو خطيرًا للغاية»، مشيرين إلى احتمالية حدوث تلوث كيميائي واسع أو حتى انفجار في حال تفاقم التسرب.

وقال قائد شرطة غاردن غروف في مقاطعة أورنج، أمير الفرا، إن أوامر الإخلاء تشمل نحو 40 ألف شخص، إلا أن آلاف السكان لا يزالون يرفضون مغادرة منازلهم رغم التحذيرات المتكررة.

وأكدت السلطات أنه لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن، كما لم تُحدد بعد أسباب التسرب الذي أدى إلى هذه الحالة الطارئة.

وتواصل الفرق المختصة جهودها لإنشاء حواجز احترازية تهدف إلى منع وصول المواد الكيميائية السامة إلى شبكات الصرف والمجاري المائية، وكذلك إلى المناطق الساحلية القريبة، في محاولة لاحتواء الأزمة وتقليل آثارها المحتملة.