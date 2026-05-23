أُلقي القبض على رجل في تكساس بتهمة قيادة سيارته من طراز تسلا سايبرتراك عمدًا إلى بحيرة لاستخدام خاصية «الخوض في المياه» فيها.

وأوضحت شرطة غرايبفاين أن عناصرها استُدعوا إلى بحيرة غرايبفاين شمال تكساس الإثنين لانتشال السيارة التي تركها السائق بعد أن غمرتها المياه وعلقت فيها.

وتتيح خاصية «الخوض في المياه» لسيارة سايبرتراك «دخول المسطحات المائية، مثل الأنهار والجداول، والقيادة عبرها» حتى عمق أقصى يبلغ 81.5 سنتيمتر، وفقًا لدليل تسلا الإلكتروني.

وأفادت الشرطة بأن السائق اعتُقل بتهمة قيادة مركبة في منطقة مغلقة من البحيرة، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بمعدات السلامة المائية. وتم انتشال السيارة المغمورة جزئيًا من قرب شاطئ الجانب الجنوبي من البحيرة، بمساعدة فريق الإنقاذ المائي التابع لإدارة إطفاء غرايبفاين.

وبحسب بيان الشرطة، «أفاد السائق بأنه تعمّد قيادة سيارته إلى البحيرة لاستخدام خاصية» وضع الخوض في المياه «في سيارة سايبرتراك»، وبعد ذلك «تعطلت السيارة ودخلت المياه إليها».

وأضافت الشرطة أنه «على الرغم من أن السيارة قد تكون قادرة فيزيائيًا على دخول المياه العذبة الضحلة، إلا أن القيام بذلك قد يُثير مخاوف قانونية وأمنية بموجب قانون ولاية تكساس».

وقالت كاثرين غامبوا، من قسم شرطة غرايبفاين، في تصريحات نقلتها شبكة سي بي إس نيوز: «لا نشجع على قيادة السيارة عمدًا إلى الماء».