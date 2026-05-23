«عكاظ» (لندن)

منح نادي مانشستر سيتي مدربه الإسباني بيب غوارديولا 3 تكريمات استثنائية، عقب الإعلان الرسمي عن رحيله عن القيادة الفنية للفريق بنهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة حافلة امتدت لعقد كامل داخل ملعب الاتحاد. وقرر غوارديولا تفعيل بند في عقده يسمح له بالرحيل قبل نهاية مدته بعام واحد، ليُسدل الستار على واحدة من أنجح الفترات التدريبية في تاريخ الكرة الإنجليزية الحديثة. ومنذ توليه تدريب مانشستر سيتي عام 2016، قاد المدرب الإسباني الفريق لتحقيق إنجازات تاريخية، أبرزها التتويج بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، و3 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى 5 ألقاب في كأس الرابطة، فضلًا عن قيادة النادي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه. وتقديرًا لما قدّمه خلال السنوات الماضية، قررت إدارة مانشستر سيتي تكريم غوارديولا بـ3 هدايا رمزية تحمل قيمة معنوية كبيرة: أولًا: تعيينه سفيرًا عالميًا للنادي أعلن مانشستر سيتي تعيين بيب غوارديولا سفيرًا عالميًا لمجموعة سيتي لكرة القدم، ليستمر ارتباطه بالنادي حتى بعد مغادرته منصب المدير الفني. وسيتولى غوارديولا تقديم الاستشارات الفنية للأندية التابعة للمجموعة، إلى جانب الإشراف على عدد من المشاريع المستقبلية. ثانيًا: إطلاق اسمه على أحد مدرجات ملعب الاتحاد كشف النادي تغيير اسم المدرج الشمالي الجديد في ملعب الاتحاد ليحمل اسم «مدرج بيب غوارديولا»، تكريمًا لمسيرته وإنجازاته الكبيرة مع الفريق. ويأتي ذلك ضمن مشروع تطوير ضخم يضم مرافق ترفيهية وفندقًا ومتحفًا ومتاجر خاصة بالجماهير. ثالثًا: إنشاء تمثال دائم لمدرب مانشستر سيتي إقامة تمثال دائم لغوارديولا خارج ملعب الاتحاد، حيث سيتم وضعه عند مدخل المدرج الذي سيحمل اسمه، تخليدًا لمسيرته الاستثنائية ودوره التاريخي في صناعة أمجاد النادي.