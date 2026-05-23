أكد المدير الفني للمنتخب السعودي جور جيورس دونيس عقب إعلان قائمة الأخضر في كأس العالم 2026، أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بهدوء وتركيز شديدين استعدادًا للاستحقاقات الدولية القادمة، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم 2026، مشددًا على أن الطموح قائم ولكن الطريق يعتمد على التطور التدريجي وبناء منظومة قوية داخل الملعب.



وقال دونيس خلال المؤتمر الصحفي: «القائمة اللي نمتلكها خاضوا دقايق كاملة وعليهم أن يأتوا بالشغف والرهبة، ونحن قادرون على إظهار لاعبين مميزين ويطبقون الخطة التي نعتمدها في الفترة القادمة».



وأضاف قائلا: «نحن كجهاز فني لا نضع وعودًا مبالغًا فيها، بل نركز على العمل الواقعي القائم على التحضير الفني والبدني والنفسي للاعبين، ونحن كفريق لا نتوقع المعجزات منذ البداية، ولكننا سنبذل أقصى ما لدينا وسنركز على كل مباراة خطوة بخطوة خلال البطولة».



وأشار دونيس إلى أن هدفه الأول يتمثل في بناء منتخب منظم داخل أرض الملعب منذ اللحظة الأولى، بحيث يؤدي كل لاعب مهماته بدقة وانضباط تكتيكي، موضحًا أن الفكرة الأساسية هي إيجاد هوية واضحة للفريق تعتمد على التنظيم والالتزام.



وامتدح دونيس المدير التنفيذي فهد المفرج، مؤكداً معرفته العملية ومحترماً شخصيته وقال: نحن عملنا من قبل وكان عملاً رائعاً وبطريقة إيجابيه في فتره ماضية، وكان بيننا عمل مشترك في ذاك الوقت.



وأكد دونيس على معرفته السابقة بالدوري السعودي، والتي ستسهم في تسريع عملية الانسجام بين الجهاز الفني واللاعبين، إضافة إلى إيجاد الطريقة المثلى لتطبيق أفكاره الفنية على أرض الملعب، مشددًا على أن الهدف النهائي هو ظهور المنتخب بصورة تنافسية مشرفة في المحافل الدولية القادمة.



وأشاد دونيس بما قدمه المنتخب السعودي في النسخة الماضية من كأس العالم FIFA 2022، لا سيما الفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين لكرة القدم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الكرة السعودية على تحقيق مفاجآت كبرى عندما تتوفر الجاهزية الفنية والانضباط التكتيكي.



وشدد دونيس على أن الجانب النفسي يمثل أولوية قصوى في المرحلة القادمة، موضحًا أنه يسعى إلى تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم وقدرتهم على المنافسة أمام أقوى المنتخبات العالمية، معتبرًا أن الثقة عنصر حاسم في تحقيق النتائج الإيجابية.



وأكد دونيس أنه يمتلك معرفة دقيقة بخصائص اللاعب السعودي مستندًا إلى تجربته السابقة في العمل داخل دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن هذه الخبرة ستسهل عليه عملية تقييم اللاعبين وتحديد الأسلوب الأمثل الذي يتناسب مع إمكانياتهم الفنية والبدنية.



وشدد دونيس على أن النتائج الجيدة هي من تعطي الثقة، وخلال ٣ أسابيع سنكون مع بعض ونعمل على كل الجهات، والأهم هو الانضباط وسترون منتخباً قادراً أن يظهر إلى أبعد مستوى.



وأوضح دونيس أن بداية العمل كمدير فني كان قبل ٣٥ يوماً وخلال هذه الفتره قمت فيها بالتواصل مع الأندية و اللاعبين ولديه المعلومات حول الحالات الطبية، ومن ضمنها أيضاً كان على تواصل مع اللاعبين، وكان بينه وبينهم اجتماعات مغلقة، ويملك جميع المعلومات التي يحتاجها وأغلبها جميع اللاعبين في حالة ممتازة ما عدا نواف العقيدي الذي كان يعاني من إصابة في وقت سابق، ويتابع كل شيء يخص اللاعبين.



واعداً الجميع بالعمل وإعطاء الثقة والأمان للاعبين والخطاً وارد في كرة القدم والأهم نقل الرسالة الصحيحة للاعبين والتطوير للأفضل والإعداد الجيد من النواحي الفنيه والنفسية، وإظهار المنتخب للأقوى.