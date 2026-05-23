عاش النجم الهلالي سلطان مندش فرحة كبرى مع عائلته عقب إعلان مدرب المنتخب السعودي دونيس انضمامه لقائمة الأخضر في كأس العالم التي ستقام في (الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا) 2026.



واستطاع اللاعب سلطان مندش التألق مع فريق الهلال بشكل لافت منذ انضمامه للزعيم في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، ونجح في المساهمة مع زملائه اللاعبين في التتويج بكأس الملك الغالي في الموسم الحالي.



ويطمح حالياً مع المنتخب السعودي في تحقيق الانتصارات في مباريات كأس العالم القادمة، والحضور بشكل مشرف في المونديال القادم.



من جانبه قال لـ«عكاظ» أحمد مندش والد اللاعب سلطان: فرحتي لا توصف بانضمامه للمنتخب السعودي في كأس العالم القادمة، متمنياً له وزملائه اللاعبين بالظهور المشرف في مونديال 2026، والتأكيد على مكانة الكرة السعودية، والتطور الكبير الذي تشهده في ظل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الحكيمة، والمتابعة المستمرة من قبل القيادة الرياضية، وبمشيئة الله نرى منتخبنا الوطني بالصورة الفنية التي تليق به في المونديال القادم.