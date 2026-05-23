أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها أعادت توجيه أكثر من 100 سفينة تجارية، في إطار تنفيذ الحصار البحري على إيران.



وأوضحت في بيان أن القوات الأمريكية بدأت تطبيق الحصار في 13 أبريل، ضد السفن التجارية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، وذلك تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترمب.



وذكرت أنه خلال الأسابيع الستة الماضية، قام أكثر من 15 ألفاً من الجنود والبحارة ومشاة البحرية وعناصر القوات الجوية بإعادة توجيه 100 سفينة، وتعطيل أربع سفن، والسماح بمرور 26 سفينة مساعدات إنسانية.



وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر «إن أفراد قواتنا يؤدون عملاً استثنائياً، وينفذون مهمتهم بفعالية كبيرة، ودقة، واحترافية، بما أدى إلى وقف كامل للتجارة من وإلى الموانئ الإيرانية، وهو ما شكل ضغطاً اقتصادياً على إيران».



وأشار كوبر إلى أن أكثر من 200 طائرة وسفينة حربية أمريكية تشارك في المهمة، من بينها مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، ومجموعة حاملة الطائرات جورج إتش بوش، ومجموعة الإنزال البرمائي طرابلس، والوحدة الاستكشافية الـ31 لمشاة البحرية، إلى جانب عدد من المدمرات المزودة بصواريخ موجهة.



وأشارت القيادة المركزية إلى إن الحصار يفرض على السفن التابعة لجميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما يشمل جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وبحر عُمان.



وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق اليوم عبور 25 سفينة مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية بالتنسيق مع قواته، موضحاً أن قواته لا تزال تسيطر على مضيق هرمز رغم انعدام الأمن نتيجة الحصار الذي نفذه الجيش الأمريكي.