فيما تؤكد إيران أنها تضع اللمسات النهائية لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية وتنتظر رد واشنطن، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (السبت) صورة لخريطة إيران ووضع عليها علم أمريكا.



واكتفى ترمب بنشر خريطة المنطقة ووضع علم أمريكا على كامل المناطق الإيرانية، على منصته «تروث سيشال» دون أي تعليق.



وجاء نشر ترمب للخريطة في الوقت الذي غادر فيه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران، وبحسب وكالة فارس فإن قائد الجيش الباكستاني أكد أن مسار المفاوضات يتقدم بشكل جيد.



في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، تسليم طهران للوسيط الباكستاني مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، موضحاً أن مذكرة التفاهم تشمل 14 بنداً لإنهاء الحرب والتفاصيل تبحث ضمن مدة من 30 إلى 60 يوماً.



وأشارت إلى أن مهلة التفاوض ستبدأ فور التوافق على مذكرة التفاهم، لافتاً إلى أنه ليس بإمكان إيران أن تقدم تنازلات أكثر مما تنص عليها مذكرة التفاهم.



ولفت إلى أن إحدى القضايا المهمة في المفاوضات مع واشنطن، تتمثل في ما وصفه بـ«القرصنة» الأمريكية المتعلقة بالحصار البحري، لكن «إنهاء الحرب هو أولويتنا بما في ذلك لبنان».



وأضاف بقائي، عملية التفاوض ستستغرق وقتا طويلاً والعداء الأمريكي تجاه إيران طويل الأمد لذلك لا يمكن توقع التوصل إلى نتيجة في وقت قصير، موضحاً أن «مضيق هرمز لا علاقة له بأمريكا، والأمر بيننا وبين الدول المشاطئة للمضيق».



وأشار إلى أن المواقف مع أمريكا تتقارب لكن قضية الإفراج عن الأصول المجمدة تحتاج توضيحاً، مضيفاً: «قريبون جداً وبعيدون جدا أيضاً من التوصل لاتفاق بسبب تجاربنا مع مواقف أمريكا المتناقضة».



بدورها، نقلت وسائل إعلام عربية عن مصادر إيرانية قولها إن طهران سلمت الوسيط الباكستاني مذكرة تفاهم لعرضها على واشنطن، وبحسب المصادر فإن المذكرة تشمل إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح «هرمز» ومغادرة قوات أمريكا منطقة الحرب.



وأكدت المصادر أن المذكرة لا تشمل القضايا النووية لأنها معقدة وتحتاج إلى وقت كافٍ للتفاوض، مبينة أن المذكرة حددت بعد 30 يوماً من الاتفاق يمكن فتح باب للمفاوضات النووية.



في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: قد تكون هناك أنباء جديدة بشأن إيران اليوم، مضيفاً: تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات مع إيران وقد نعلن عن شيء قريباً.



وأشار إلى أن القضية النووية عاجلة ويجب بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، مشدداً على ضرورة تسليم إيران اليورانيوم المخصب.