أعلن الجيش الباكستاني اليوم (السبت) أن زيارة قائده الجنرال عاصم منير لطهران ركزت على الوصول لاتفاق نهائي، مؤكداً أن المفاوضات بين أمريكا وإيران حققت تقدماً مشجعاً نحو تفاهم نهائي.



وقال الجيش الباكستاني: الجنرال عاصم منير عقد اجتماعات قصيرة ومثمرة للغاية في طهران.



وغادر قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران بعدما عقد اجتماعاً ثانياً مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس البرلمان محمد قاليباف، بحث خلالها الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق نهائي بين إيران وأمريكا.



في غضون ذلك، أكدت مصادر إيرانية أن إيران عرضت فتح مضيق هرمز مقابل دفع واشنطن تعويضات، كما طلبت بحث ملف العقوبات والأموال المجمدة قبل توقيع أي اتفاق مع الولايات المتحدة.



وأوضحت المصادر أن إيران اقترحت مسارين للمفاوضات يبدأ بإعلان إنهاء الحرب والحصار، مشيرة إلى أن طهران اقترحت إعادة فتح مضيق هرمز والتنازل مؤقتاً عن الرسوم، مقابل انسحاب القوات الأمريكية.



وأفادت المصادر أن إيران عرضت تعليق تخصيب اليورانيوم فوق نسبة 3.6% لمدة 10 سنوات، وعرضت تخفيف اليورانيوم المخصب فوق 20% داخل البلاد.



وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أشار إلى أن مذكرة التفاهم الذي قدمتها إيران للوسيط تتضمن 14 بنداً.