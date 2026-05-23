في مكالمة هاتفية واحدة لم تدم سوى دقائق، لكنها شهدت انحرافاً صادماً وعبارات مسيئة بما يكفي لتبدّل مسار حياة مواطن خليجي بالكامل ليجد نفسه فجأة أمام حكم نهائي وبات بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعدما حسمت السلطات القضائية الكويتية أن العبارات التي تفوّه بها تمثّل تجاوزاً صارخاً و«طعناً علنياً في الذات الأميرية»، في قضية أشعلت منصات التواصل الاجتماعي وأثارت اهتماماً واسعاً داخل الكويت والخليج.

محكمة التمييز الكويتية (أعلى سلطة قضائية في الكويت) أسدلت الستار تماماً على القضية، بتأييدها الحكم الصادر ضد المتهم ورفضها كافة الطعون المقدمة منه، لتصبح غياهب السجن مصيراً حتمياً وواجب التنفيذ فوراً.

تجاوزات في «الخط الساخن»

كواليس القضية المثيرة تعود إلى لحظة غير متوقعة، عندما رنّ هاتف غرفة العمليات لتلقي بلاغ اعتيادي، لكن المحادثة انحرفت إلى مسار أمني خطير:

العبارات الصادمة: تضمن اتصال المتهم عبارات وألفاظاً وصفتها الجهات المختصة بأنها مسيئة وتمس مساساً مباشراً بحقوق الأمير.

استنفار أمن الدولة: فور إنهاء المكالمة، تحركت عناصر جهاز أمن الدولة الكويتي عبر عمليات تتبع سيبراني وتحريات مكثفة، نجحت خلال ساعات في تحديد هوية المتهم وضبطه وإحالته مصفداً إلى النيابة العامة.

وحظيت القضية بتفاعل وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما أن القضاء الكويتي يتبنى نهجاً صارماً تجاه القضايا المرتبطة بالذات الأميرية، باعتبارها خطاً أحمر في الأمن القومي والسياسي للبلاد، وتواجه بعقوبات مغلظة ومشددة دون تهاون.

ويرى مراقبون أن هذا الحكم البات يبعث رسالة حاسمة تؤكد يقظة القبضة القضائية تجاه أي منشورات، أو تصريحات، أو حتى مكالمات مباشرة تُفسر باعتبارها تطاولاً على القيادة السياسية، ليدفع المتجاوز ثمن انحرافاته السلوكية أو كلماته الطائشة من حريته خلف القضبان.