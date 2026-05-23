في ليلة دافئة غمرتها دموع الفرح ومشاعر الفخر الأبوية، خطف النجم المصري أحمد سعد الأنظار عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما شارك ملايين المتابعين على «إنستغرام» لقطات حية ومؤثرة من حفل تخرج نجله الأكبر «أحمد جونيور»، ليعيش الجمهور معه لحظة إنسانية استثنائية بعيدة تماماً عن صخب المسارح وجدل الشهرة.

أحمد سعد الذي بدا أباً يملك الدنيا في تلك اللحظة، وقف إلى جوار ابنته «جودي» ونجله المتخرج وسط عاصفة من التصفيق والزغاريد، لكن المفاجأة المدوية التي فجرت الحفل كانت المفاجأة التي جهزها لابنه.

لم يكتفِ الفنان بالكلمات والتهاني التقليدية، بل أراد أن تكون ليلة انتقال نجله إلى الحياة العملية ليلة لا تُنسى:

مفاجأة ليلة العمر: فاجأ أحمد سعد ابنه «جونيور» بإهدائه سيارة جديدة فاخرة بمناسبة التخرج، كرسالة دعم قوية واحتفال استثنائي بجهوده طوال سنوات الدراسة.

رسالة تفيض عاطفة: كتب سعد كلمات تقطر فخراً، واصفاً ابنه بأنه «شاب استطاع أن يكسر كل الحدود ويثبت أنه رجل يعتمد عليه».

ويأتي هذا الظهور العائلي المبهج وسط عواصف وتقلبات حادة تعصف بحياة النجم الشخصية، إذ يأتي الحفل بعد إعلانه انفصاله للمرة الثالثة عن زوجته علياء بسيوني، التي لم تكن مجرد زوجة، بل كانت العقل المدبر ومديرة أعماله التي قادته لقمة النجاح خلال السنوات الأخيرة، ليُعلن رسمياً إنهاء التعاون الإداري والعاطفي بينهما.

وفي مفارقة درامية شديدة الذكاء والغرابة التفت إليها الجمهور، يأتي هذا الاحتفال بالتوازي مع ترويج أحمد سعد لأحدث أغنياته التي تحمل اسم «فلوس بابا» من ألبومه الجديد «الفرفوش» بالتعاون مع ديستانكت؛ ليتحول اسم الأغنية إلى واقع حي وملموس، ويثبت «جونيور» للجميع أن «فلوس بابا» ذهبت لمن يستحقها في ليلة العمر.