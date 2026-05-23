أشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بإنجاز اللاعب السعودي سعود عبدالحميد بعد تتويجه بلقب كأس فرنسا مع فريق لانس الفرنسي، مؤكداً أن اللاعب يُعد نموذجاً مشرفاً للمحترف السعودي الطموح.



ونشر المسحل رسالة عبر حسابه في منصة X، بارك خلالها لسعود عبدالحميد تحقيق البطولة، مشيداً بما يقدمه اللاعب من عمل واجتهاد لتطوير مستواه وتشريف الكرة السعودية في المحافل العالمية.



وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن سعود مثال مميز للاعب السعودي المحترف، معرباً عن تطلعه لرؤيته رفقة نجوم المنتخب السعودي في مونديال 2026، من أجل مواصلة رفع راية الكرة السعودية عالمياً.



ويأتي هذا التتويج وسعود عبدالحميد يواصل كتابة حضوره اللافت في الملاعب الأوروبية، في خطوة تعكس تطور اللاعب السعودي وقدرته على المنافسة وتحقيق الإنجازات خارجياً.