أعرب اللاعب السعودي سعود عبدالحميد عن بالغ سعادته عقب تتويجه بلقب كأس فرنسا مع نادي لانس، مؤكداً أن هذه اللحظة ستظل محفورة في ذاكرته ومسيرته الرياضية، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «X».



وأوضح سعود عبدالحميد أن الفوز بالبطولة يشكّل مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية، التي انطلقت بحلم واستمرت بالعزيمة والإيمان والعمل الدؤوب والصبر، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز لا يُمثّل نهاية المطاف، بل يعد بداية لتحقيق المزيد من الطموحات خلال المرحلة القادمة.



كما تقدّم لاعب نادي لانس الفرنسي بخالص الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ تقديراً لما يقدمانه من دعم كبير ومتواصل للرياضة السعودية، مؤكداً أن هذا الدعم كان له دور بارز في تمكين الرياضي السعودي من المنافسة على المستوى العالمي.



ووجّه كذلك شكره الخاص إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تقديراً لدعمه واهتمامه المستمر بالرياضيين السعوديين، وحرصه الدائم على متابعتهم في مختلف المحافل الدولية.



واختتم سعود عبدالحميد رسالته بتقديم الشكر لإدارة نادي لانس وزملائه في الفريق والجهازين الفني والإداري، إضافة إلى الجماهير التي وقفت إلى جانبه طوال رحلته، مؤكداً أن القادم سيكون أفضل.