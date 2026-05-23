تُوِّج لاعب فريق النصر البرتغالي جواو فيليكس بجائزة أفضل لاعب في الموسم الرياضي 2025 - 2026، ضمن جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بعد موسم استثنائي قاد خلاله فريقه إلى التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، متفوقاً على منافسيه الإنجليزي إيفان توني، والمكسيكي خوليان كينونيس، إضافة إلى البرتغاليين روبن نيفيز وكريستيانو رونالدو.



وقدم فيليكس موسماً لافتاً في ظهوره الأول بـ«دوري روشن»، بعدما افتتح مشواره بـ«هاتريك»، قبل أن يختتمه بالإسهام في هدف الحسم الذي منح النصر اللقب، كما حصد جائزتين شهريتين من أصل سبع، إلى جانب تصدره قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف بـ13 تمريرة حاسمة.



ونال مدرب النصر البرتغالي جورجي جيسوس جائزة أفضل مدرب في الموسم، بعد أن قاد فريقه لتحقيق 28 انتصاراً، مسجلاً أطول سلسلة انتصارات متتالية بـ16 فوزاً، كما افتتح الموسم بتحقيق الانتصار في أول 10 مباريات توالياً.



وبرز النصر تحت قيادة جيسوس هجومياً بتسجيله 91 هدفاً، إلى جانب أفضل فارق تهديفي بلغ 63 هدفاً، وعادل فريق الأهلي كأكثر الفرق حفاظاً على الشباك النظيفة بـ17 مباراة، مع أفضلية للنصر بتحقيق 7 مباريات متتالية دون استقبال أهداف.



وفي جائزة أفضل لاعب سعودي، تُوِّج لاعب القادسية مصعب الجوير، بعد موسم مميز أسهم خلاله في 17 هدفاً بين التسجيل والصناعة، متساوياً مع الإيطالي ماتيو ريتيغي، ليواصل تطوره اللافت بعدما نال جائزة أفضل لاعب واعد في الموسم الماضي، وهو السعودي الأعلى مساهمةً في الأهداف بعد خالد الغنام لاعب الاتفاق.



كما تألق الجوير في صناعة اللعب وضبط إيقاع فريقه، ليصبح بين 4 لاعبين تجاوزوا حاجز 2,000 تمريرة خلال الموسم، إلى جانب الإسباني ناتشو فرنانديز، والبرتغاليين روبن نيفيز ودانيلو بيريرا.



وحسم مهاجم القادسية المكسيكي خوليان كينونيس سباق الحذاء الذهبي بعد منافسة قوية مع إيفان توني حتى الجولة الأخيرة، إذ رفع رصيده إلى 33 هدفاً عقب تسجيله ثلاثية جديدة، متفوقاً بفارق هدف واحد عن المهاجم الإنجليزي.



وتفوّق كينونيس على كريستيانو رونالدو، الذي أنهى الموسم بـ28 هدفاً، بعدما احتكر النجم البرتغالي جائزة الهداف في الموسمين الماضيين.



وفي جائزة القفاز الذهبي، ظفر حارس الأهلي السنغالي إدوارد ميندي بالجائزة بعد حفاظه على شباكه نظيفة في 14 مباراة، متفوقاً على حارس الهلال المغربي ياسين بونو بفارق عدد الأهداف المستقبلة، إذ استقبل ميندي 18 هدفاً مقابل 20 هدفاً لبونو، إلى جانب نجاحه في التصدي لركلات جزاء خلال الموسم.



وذهبت جائزة أفضل لاعب واعد إلى لاعب الخلود عبدالعزيز العليوة، بعد مساهمته في عدد من أهداف فريقه بتسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين، إلى جانب اعتماده عنصراً أساسياً في معظم مباريات الموسم.



ونجح العليوة في فرض حضوره بين المواهب الصاعدة، بعدما حصد 4 جوائز شهرية لأفضل لاعب واعد خلال الموسم، ليؤكد مكانته واحداً من أبرز الأسماء في الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).