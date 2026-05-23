لم يكن تتويج النصر بلقب دوري روشن مجرد احتفالٍ محليّ أو إنجازٍ رياضيّ عابر، بل بدا وكأنه مناسبة عالمية لاستعادة صورة أحد أعظم أبطال كرة القدم في العصر الحديث. فمع صافرة النهاية، لم تفرح مدرجات "الأول بارك" وحدها، بل تحركت مشاعر الملايين عبر القارات وهم يشاهدون كريستيانو رونالدو يرفع كأس الدوري أخيراً، بعد رحلة طويلة من الانتظار والتحديات والانتقادات.



مشهد دموع رونالدو لم يُقرأ بوصفه لحظة انفعال رياضي فقط، بل باعتباره انتصاراً إنسانياً لرجل رفض الاستسلام. لاعب بدأ العقد الخامس من عمره تقريباً، وما زال يقاتل كل يوم كما لو أنه يخوض أول مباراة في حياته. لذلك لم يكن مستغرباً أن تتفاعل الجماهير من مختلف الأندية والبلدان مع المشهد، وأن تبادر حسابات كبرى إلى تهنئته، من بينها حساب Manchester United باللغة العربية، في إشارة إلى حجم الأثر الذي تركه اللاعب في ذاكرة كرة القدم العالمية.



رونالدو لم يحتفل بصفته نجماً اعتاد الألقاب، بل مقاتلاً استعاد جائزته بعد سنوات من المطاردة. قرع الطبول مع الجماهير، قبّل شعار النصر، وبكى كما يبكي الأطفال عند تحقيق أحلامهم. تلك التفاصيل الصغيرة هي ما جعلت المشهد يتجاوز حدود النتيجة والبطولة، ليصبح قصة وفاء بين أسطورة ونادٍ آمن به، وبين لاعبٍ رفض أن تكون السنوات الأخيرة من مسيرته مجرد استعراض للماضي.



وفي البرتغال، تابعت الصحف والقنوات مراسم التتويج باعتزازٍ واضح، ليس لأن مواطناً برتغالياً أضاف لقباً جديداً إلى خزائنه فحسب، بل لأن المدرسة البرتغالية نفسها فرضت حضورها في المشهد الكروي السعودي عبر جورجي جيسوس ورونالدو. أما عالمياً، فقد بدا اللقب وكأنه رد عملي على سنوات من التشكيك، ورسالة تقول إن الطموح لا يعترف بالعمر، وإن الأبطال الحقيقيين لا يكتفون بصناعة المجد، بل يعودون إليه كلما ظن الآخرون أن الرحلة انتهت.



لذلك كانت فرحة العالم مختلفة هذه المرة. لم تكن فرحة بهدف أو كأس فقط، بل بعودة بطل شجاع، ظل يقاوم الزمن والشكوك والضغوط، حتى أعاد كتابة النهاية بالطريقة التي تشبهه: واقفاً على منصة التتويج، والكأس بين يديه، والعالم كله يصفق.



ولم تتأخر أصداء العالم في الحضور. فقد بادر حساب مانشستر يونايتد الرسمي إلى تهنئة نجمه السابق باللغة العربية، في رسالة حملت كثيراً من التقدير لمسيرة أحد أعظم من ارتدى القميص الأحمر. كما استعاد يوفنتوس صورة تاريخية لرونالدو بقميص النادي الإيطالي، وكأن الماضي نفسه عاد ليصفق له من جديد. أما أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليس، فاكتفى بعبارة تهنئة مقتضبة، لكنها حملت احتراماً كبيراً لرجلٍ يعرف الجميع مكانته في تاريخ اللعبة.



الصحافة الأوروبية بدورها خصصت مساحات واسعة للاحتفاء بالإنجاز. صحيفة "آس" الإسبانية رأت أن رونالدو حقق لقبه الأول في السعودية لكنه لا يزال يطارد حلمه الأكبر المتمثل في الوصول إلى 1,000 هدف. وكتبت "موندو ديبورتيفو" أن قائد النصر أثبت مجدداً قدرته على صناعة المجد في أي مكان، بعدما أضاف لقب دوري جديداً إلى سجله الحافل. أما "ماركا" فقد توقفت أمام مشهد دموعه، معتبرة أن اللاعب الذي فاز بكل شيء تقريباً ما زال يحتفظ بالشغف ذاته الذي رافقه منذ بداياته.



وفي إيطاليا، أبرزت "توتو سبورت" نجاح رونالدو في قيادة النصر لتجاوز الهلال وحسم واحدة من أقوى المنافسات الكروية في المنطقة، بينما أعادت شبكة ESPN التذكير بأن الكأس السعودية أضافت اللقب الـ37 إلى خزائن أسطورة ما زالت تكتب فصولها الأخيرة بلغة الانتصارات.



ولعل أكثر ما لفت الأنظار لم يكن الكأس نفسه، بل الطريقة التي احتفل بها رونالدو. قرع الطبول مع الجماهير، قبّل شعار النصر، وتعانق مع زملائه وعائلته وسط مشاهد عاطفية اجتاحت المنصات العالمية. بدا وكأنه لاعب يحقق أول ألقابه، لا نجماً تجاوز 4 عقود من العمر واعتلى معظم منصات المجد الممكنة.



لهذا لم يكن المشهد نصراوياً فحسب، بل كان احتفالاً عالمياً بعودة بطلٍ رفض أن يستسلم للسنوات أو للانتقادات أو لخيبات المواسم السابقة. بطلٍ ظل يقاتل حتى اللحظة الأخيرة، ثم وقف أخيراً على منصة التتويج رافعاً الكأس، بينما كان العالم كله يصفق لعودة الشجاع الذي لم يتوقف يوماً عن الحلم.