أشادت زوجة البرازيلي روجر إيبانيز بجماهير النادي الأهلي، مؤكدةً تقدير العائلة الكامل للدعم الكبير الذي حظي به اللاعب منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، وذلك في رسالة نشرتها بالنيابة عن عائلة إيبانيز عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وأعربت زوجة المدافع البرازيلي عن امتنانها للحفاوة التي وجدتها العائلة في المملكة، مشيرةً إلى أن العيش في بلد استقبلهم بكل هذا الحب يمثل «نعمة كبيرة»، إلى جانب مشاركتهم جماهير الأهلي لحظات وصفتها بـ«التي لا تُنسى».



وأكدت أن جماهير الأهلي تصنع الفارق داخل الملعب وخارجه، لما تمنحه من دعم وتحفيز مستمر للفريق واللاعبين، مبينةً أن وقوف الجماهير إلى جانب الفريق في مختلف الظروف يمنح اللاعبين القوة والدافع لتقديم أفضل ما لديهم دفاعًا عن شعار النادي.



واختتمت الرسالة بالتعبير عن الامتنان لقضاء موسم جديد مع الأهلي، مع التأكيد على التطلع للعودة بصورة أقوى خلال الموسم القادم، قائلةً: «نحن ممتنون للغاية لموسم آخر وعام آخر مع الأهلي.. هيا بنا لنعد أقوى في العام القادم».