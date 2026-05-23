أبدى لاعب نادي التعاون محمد الكويكبي حزنه عقب إعلان مدرب المنتخب السعودي الأول «دونيس» قائمة الأخضر المشاركة في كأس العالم 2026، التي شهدت غياب اسمه عن القائمة النهائية.



ونشر الكويكبي عبر حسابه الشخصي بمنصة «X» عبارة مقتضبة قال فيها: «صبر جميل والله المستعان»، في رسالة عكست حالة الإحباط بعد عدم اختياره ضمن قائمة المنتخب السعودي.



ويأتي استبعاد الكويكبي رغم المستويات المميزة التي قدمها مع نادي التعاون خلال الموسم الحالي، حيث شارك في 24 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصناعة 7 أهداف، ليُسهم بشكل مباشر في نتائج فريقه ويقدم واحدًا من أفضل مواسمه مع «سكري القصيم».



ويُعد الكويكبي من أبرز العناصر الهجومية المحلية في دوري روشن هذا الموسم، بعدما قدم مستويات لافتة جعلت جماهير التعاون تطالب بمنحه فرصة التواجد مع المنتخب السعودي خلال المرحلة المقبلة.