عناوين فرعية:



- الانضباط أولاً قبل المونديال



- نعمل على تطوير اللاعبين



- لن نطلق وعوداً مبالغاً فيها



- هدفنا منتخب منظم



أكد المدير الفني للمنتخب السعودي جيورجوس دونيس أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بهدوء وتركيز عالٍ استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم، مشددًا على أهمية التطور التدريجي وبناء منظومة قوية داخل أرض الملعب لتحقيق الأهداف المستقبلية.



وقال دونيس خلال المؤتمر الصحفي إن اللاعبين الموجودين في القائمة يملكون الخبرة الكافية، مؤكدًا أهمية الحضور الذهني والشغف والانضباط، مضيفًا أن الجهاز الفني قادر على تطوير لاعبين مميزين قادرين على تطبيق النهج الفني والخطط المعتمدة.



وأوضح أن الجهاز الفني لا يفضل إطلاق وعود مبالغ فيها، بل يعتمد على العمل الواقعي القائم على الإعداد الفني والبدني والنفسي، مبينًا أن المنتخب سيتعامل مع البطولة خطوة بخطوة دون توقعات غير واقعية، مع بذل أقصى الجهود لتقديم مستوى مشرف.



وأشار دونيس إلى أن هدفه الأساسي يتمثل في بناء منتخب منظم داخل الملعب، يؤدي فيه كل لاعب أدواره بدقة وانضباط تكتيكي، مؤكدًا أن إيجاد هوية واضحة للمنتخب يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة.



وامتدح المدير التنفيذي للمنتخب فهد المفرج، مؤكدًا معرفته السابقة به من خلال فترة عملهما المشتركة في الهلال، وقال: «أعرف فهد المفرج جيدًا، وعملنا معًا سابقًا وكانت تجربة ناجحة وإيجابية».



وبيّن دونيس أن معرفته السابقة بالدوري السعودي ستساعده على سرعة الانسجام مع اللاعبين وتسهيل تطبيق أفكاره الفنية، مؤكدًا أن الهدف النهائي يتمثل في ظهور المنتخب بصورة تنافسية مشرفة خلال المشاركات الدولية المقبلة.



وأشاد بما قدمه المنتخب السعودي في كأس العالم FIFA 2022، خصوصًا الفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين، معتبرًا أن ذلك يؤكد قدرة الكرة السعودية على تحقيق نتائج كبيرة متى ما توفرت الجاهزية الفنية والانضباط التكتيكي.



وأكد أن الجانب النفسي يمثل عنصرًا مهمًا خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم وقدرتهم على المنافسة أمام أقوى المنتخبات العالمية.



وأوضح دونيس أنه يمتلك معرفة جيدة بخصائص اللاعب السعودي من خلال تجربته السابقة في دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن هذه الخبرة ستساعده في تقييم اللاعبين واختيار الأسلوب الأنسب لقدراتهم.



وشدد على أن النتائج الإيجابية تمنح اللاعبين الثقة، موضحًا أن الجهاز الفني سيعمل خلال الأسابيع القادمة على مختلف الجوانب الفنية والبدنية والذهنية، مع التركيز على الانضباط وتطوير الأداء.



وكشف دونيس أن عمله مع المنتخب بدأ قبل نحو 35 يومًا، أمضى خلالها وقتًا مكثفًا في متابعة الأندية واللاعبين والحالات الطبية، إلى جانب عقد اجتماعات مباشرة مع اللاعبين، مؤكدًا امتلاكه صورة متكاملة عن جاهزية العناصر، مشيرًا إلى أن أغلب اللاعبين في وضع جيد، باستثناء نواف العقيدي الذي تعرض لإصابة سابقة.



واختتم دونيس حديثه بالتأكيد على أهمية منح اللاعبين الثقة والأمان، مشددًا على أن الأخطاء جزء من كرة القدم، وأن الأهم يتمثل في إيصال الرسائل الفنية الصحيحة، والعمل المستمر على التطوير والإعداد المثالي لإظهار المنتخب بأفضل صورة ممكنة.