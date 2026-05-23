فيما أكد الجيش اللبناني إصابة أحد جنوده في جنوب البلاد إثر قصف إسرائيلي، أقر الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت) بمقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة إثر انفجار طائرة مسيّرة جنوبي لبنان.



وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً جديداً بإخلاء 10 قرى وبلدات في جنوب لبنان، يقع بعضها شمال نهر الليطاني، تمهيداً لقصفها، مؤكداً أن بلدات النبطية التحتا وكفر تبنيت وزبدين وعربصاليم وكفررمان وجبوش وبلاط ودير كيفا وحاروف وجبشيت يجب إخلاؤها بالكامل.



وأشار إلى أن كل من يوجد بالقرب من عناصر «حزب الله» ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.



في المقابل، قال الجيش اللبناني إن إحدى ثكناته تعرضت لاستهداف إسرائيلي، ما أسفر عن إصابة جندي، موضحاً أن أحد العسكريين أُصيب بجروح متوسطة جراء استهداف إسرائيلي لثكنة الجيش في مدينة النبطية.



بدوره، أكد الدفاع المدني اللبناني مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين إثر غارة إسرائيلية على صير الغربية. وبحسب شهود عيان، فإن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة القطراني في قضاء جزين، كما استهدفت غارتان بلدتي ميفدون وكفرا، في حين استهدفت غارة أخرى بلدة صديقين في قضاء صور جنوبي لبنان.