وسط توقعات بقرب الإعلان عن اتفاق بين واشنطن وطهران، أكد مسؤول أمريكي اليوم (السبت) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن الاتفاق مع إيران.



ونقل موقع «أكسيوس» عن المسؤول قوله إن ترمب أجرى اتصالاً بقادة السعودية وقطر والإمارات ومصر وتركيا وباكستان، وحثوه خلال الاتصال على قبول الاتفاق، مبيناً أن الرئيس استدعى نائبه جي دي فانس من أوهايو ووزير الدفاع من نيويورك إلى واشنطن لعقد اجتماع بشأن الاتفاق.



وأشار المسؤول إلى أن الخلافات لا تزال تتركز على صياغة بعض النقاط.



الاتفاق في مرحلته النهائية



بدوره، قال مسؤول باكستاني إن اتفاقاً مؤقتاً في مرحلته النهائية يُعد شاملاً إلى حد بعيد لإنهاء الحرب. وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، فإن الاتفاق لا يمكن اعتباره منتهياً قبل إنجازه فعلياً، موضحاً أن الاتفاق المؤقت يعيد الجانبين إلى مرحلة كانا فيها على وشك التوصل إلى تفاهم خلال محادثات إسلام آباد.



من جهته، قال مسؤول أمني باكستاني مطلع على زيارة قائد الجيش إلى طهران واجتماعاته مع القادة الإيرانيين إن مذكرة تفاهم يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مبيناً أن الزيارة أحرزت تقدماً كبيراً بشأن نقاط المحادثات التي تتوسط فيها إسلام آباد.



نقاط الاتفاق المبدئي



ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، اليوم، عن مصادر ووسطاء في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قولهم إن الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوماً، ووضع إطار للمحادثات حول البرنامج النووي الإيراني.



وأضافت الصحيفة أن مقترح الاتفاق يشمل إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً، والالتزام بتخفيف مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب أو تسليمه، موضحة أن الاتفاق -إذا أُبرم- يقضي بتخفيف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وتخفيف العقوبات ورفع الحظر عن الأصول الإيرانية المجمدة.



وقال مصدر دبلوماسي ووسطاء للصحيفة إن الأمل معقود على أن تثني بنود الاتفاق ترمب عن استئناف الحرب على إيران.



بدورها، نقلت صحيفة «واشنطن تايمز» عن مصدر مطلع على المحادثات بين البلدين أن الولايات المتحدة وإيران تتجهان إلى الإعلان عن اتفاق سلام نهائي لإنهاء المواجهات على مختلف الجبهات بحلول مساء الأحد، موضحة أن مسودة الاتفاق تم التوافق عليها في الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال 24 ساعة.



وأشارت المصادر إلى أن كبار المفاوضين وافقوا على الصيغة النهائية للمقترح، بينهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ونائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إضافة إلى جاريد كوشنر، وتم إرسال النسخة الأولية من اتفاق السلام إلى قادة البلدين للحصول على الموافقة النهائية.



اتصالات بين نتنياهو وترمب



ولا تزال تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل غير واضحة، إذ ليس معروفاً كيف سيتم حل الخلافات الرئيسية، بما في ذلك مصير البرنامج النووي الإيراني ومطلب طهران برفع العقوبات.



في المقابل، ذكر مصدر إسرائيلي لشبكة «سي إن إن» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً أمنياً محدوداً لمناقشة تطورات المفاوضات مع إيران، فيما قال مسؤول آخر لموقع «أكسيوس» إن ترمب سيبحث اليوم، في اتصال هاتفي مع نتنياهو، الاتفاق النووي مع إيران.