قدّم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد تعازيه ومواساته إلى آل قطان في وفاة مدير عام مؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر السابق، الفقيد وليد بن جميل بن محمد علي قطان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس (الجمعة).



وقد أُديت الصلاة على الفقيد فجر اليوم (السبت) في المسجد النبوي الشريف، ودُفن في مقابر بقيع الغرقد بالمدينة المنورة.



والفقيد والد كلٍ من؛ وسام، ومهند، ورنا، ودانة، وزوج الشريفة عزة عدنان عبيد مدني، وشقيق كلٍ من؛ محمد، وآمال، وفهد، وخالد، وإياد جميل قطان.



ويتقبل ذوو الفقيد التعازي في منزل الأسرة بحي المرجان في جدة.