سطّر نادي الدرعية إنجازاً تاريخياً في الكرة السعودية، بعدما نجح في التأهل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين لأول مرة في تاريخه، عقب انتصاره المثير على العلا بنتيجة 2-1، في نهائي ملحق الصعود «البلاي أوف» الذي جمع الفريقين اليوم (السبت) على ملعب «الأول بارك» بالرياض.



وشهدت المواجهة إثارة كبيرة منذ دقائقها الأولى، في لقاء دخل فيه الفريقان بطموح تحقيق الصعود التاريخي إلى دوري الأضواء، وتمكن العلا من افتتاح التسجيل عن طريق كريستيان جوانكا في الدقيقة 29، لينهي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد.



وفي الشوط الثاني عاد الدرعية إلى أجواء اللقاء بعدما سجل هدف التعادل عند الدقيقة 65، في لقطة بدأت بركلة جزاء تصدى لها الحارس محمد العويس، قبل أن ترتطم الكرة بزميله علي الحسين وتسكن الشباك.



واستمرت الإثارة بعدما أكمل الدرعية المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد سلطان الفرحان بالبطاقة الحمراء المباشرة عند الدقيقة 74، إلا أن ذلك لم يمنع الفريق من مواصلة القتال حتى الأشواط الإضافية.



ومع بداية الشوط الإضافي الأول، نجح جايتان لابورد في تسجيل هدف الانتصار عند الدقيقة 94، ليمنح «طيور حوران» أغلى أهداف الموسم، وسط محاولات متأخرة من العلا للعودة في النتيجة، لكن دفاع الدرعية حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.



وبهذا الفوز، أكمل الدرعية عقد الأندية الصاعدة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين برفقة أبها والفيصلي، بعد موسم استثنائي قدم خلاله مستويات قوية أكد من خلالها أحقيته بالصعود إلى دوري الكبار لأول مرة في تاريخه.