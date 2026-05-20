رولا الغرير لـ«عكاظ»: المتاحف مساحات حية تعيد تقديم الهوية للأجيال الجديدة

احتفى المتحف الوطني السعودي بيوم المتاحف العالمي 2026، عبر برنامج ثقافي امتد ثلاثة أيام، تحت شعار المجلس الدولي للمتاحف لهذا العام: «المتاحف توحد عالما منقسما»، في تأكيد لدور المتاحف بوصفها جسورا للحوار والمعرفة، ومساحات تعزز الوعي بالتراث والهوية والانتماء.

وتضمن البرنامج، الذي أتاح المتحف حضوره مجانا، جلسات حوارية وورش عمل وتجارب تفاعلية وعروضا أدائية تقليدية، بمشاركة عدد من المفكرين والأكاديميين والفنانين والمتخصصين، لمناقشة موضوعات تتصل بالعمق الثقافي، واللغة، والهوية، والتراث العمراني، والفنون الأدائية، وأثر التقنية والذكاء الاصطناعي في فهم الثقافة ومشاركتها.

كما قدم المتحف تجربة «صمم رحلتك» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يتيح للزوار تخصيص تجربتهم داخل المتحف، واستكشاف مقتنياته التي تضم أكثر من 3 آلاف قطعة أثرية وتراثية.

وأكدت مديرة عام المتحف الوطني السعودي رولا الغرير، في تصريح لـ«عكاظ»، أن المتاحف في المملكة أصبحت «منصات ثقافية ومعرفية تسهم في بناء الوعي وتعزيز العلاقة بالهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة»، مشيرة إلى أن المملكة تشهد تحولا نوعيا في مفهوم المتحف بوصفه «مساحة حية تتيح للزائر التفاعل مع التاريخ والثقافة والسرديات الوطنية بأساليب معاصرة تجمع بين المحتوى، والتقنيات الحديثة، والتجارب التفاعلية».

وأضافت الغرير، أن الأجيال الجديدة تتفاعل مع المساحات الثقافية بطريقة مختلفة، إذ تبحث عن المشاركة وطرح الأسئلة واستكشاف المعنى، مبينة أن المتحف الوطني يعمل على تقديم تجارب وبرامج تتيح للشباب والطلاب أن يكونوا جزءا من التجربة الثقافية. وكشفت أن المتحف استقبل خلال العام الماضي أكثر من 17 ألف طالب ضمن الزيارات المدرسية، بما يعكس دوره المتنامي في ربط الأجيال الجديدة بتاريخ المملكة وثقافتها.

وشددت الغرير، على أن المتحف الوطني يؤدي دورا مهما في تحويل الثقافة إلى تجربة وعي وانتماء، من خلال المعارض والبرامج الثقافية والتعليمية وورش العمل والأنشطة التفاعلية، التي تجعل الثقافة جزءا من الحياة اليومية للمجتمع، وتمنح الزائر فرصة لاكتشاف قصص المملكة وتحولاتها وإرثها الحضاري بأسلوب يلامس مختلف الفئات والأعمار.

ويأتي احتفاء المتحف الوطني بيوم المتاحف العالمي، امتدادا لدوره في حفظ تاريخ المملكة وتراثها، وتقديمه للزوار من خلال قاعاته الدائمة ومعارضه المؤقتة، وبرامجه العامة ومبادراته التعليمية.