كشفت مصادر باكستانية لـ«عكاظ» أن مذكرة التفاهم الأمريكية ـ الإيرانية الخاصة بإنهاء الحرب أصبحت جاهزة للتوقيع، عقب موافقة واشنطن وطهران عليها، وحصولها على مباركة خليجية وعربية وإسلامية، في خطوة تُمهّد لتحول سياسي واسع في المنطقة.

وأكدت المصادر أن المملكة العربية السعودية لعبت دوراً محورياً في إنجاز التفاهم، مستفيدة من علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودفعها نحو تغليب المسار الدبلوماسي والحوار السياسي بدلاً من خيار الحرب والتصعيد العسكري.

وأضافت أن التحركات السعودية جاءت مدعومة بحالة من التوازن وضبط النفس التي انتهجتها الدبلوماسية السعودية طوال فترة الحرب وما بعدها، إلى جانب مستوى التنسيق الرفيع بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، للحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

اتصالات ترمب

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن إجراء اتصالات هاتفية بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعدد من قادة الخليج والمنطقة، لبحث مذكرة التفاهم مع إيران، مؤكداً أن العمل جارٍ لإنهاء التفاصيل النهائية للاتفاق، إضافة إلى فتح مضيق هرمز.

مذكرة من 10 بنود

وبحسب المصادر، فإن قائد أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير سلّم النسخة المعدلة من المذكرة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمرة الثانية، عقب عودته من طهران إلى إسلام آباد، مشيرة إلى أن المذكرة تتضمن 10 بنود رئيسية تمثل إطاراً شاملاً للتفاهم المرتقب.

إنهاء الحرب وفتح هرمز

وأوضحت المصادر أن البنود تشمل إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما فيها لبنان، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري الأمريكي، وفتح مضيق هرمز، إلى جانب انسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة مباشرة من إيران.

كما تنص المذكرة على منح الأطراف مهلة 30 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملف النووي الإيراني، مع إمكانية تمديد المهلة باتفاق متبادل، على أن يتم خلال هذه الفترة تسهيل حركة الملاحة والعبور عبر مضيق هرمز.