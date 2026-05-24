لم تعد السينما السعودية مجرد محاولات فردية تبحث عن الاعتراف، بل أصبحت اليوم واحدة من أكثر التجارب العربية جذباً للاهتمام، بعد أن نجحت أفلام سعودية عديدة في فرض حضورها داخل المهرجانات العالمية ودور العرض والمنصات الرقمية، مقدّمة قصصاً محلية بروح عالمية، ومؤكدة أن المملكة تمتلك مشروعاً سينمائياً واعداً، ينتظر فقط مزيداً من الغزارة والاستمرارية.

وحققت أفلام عدة، مثل «وجدة»، و«نورة»، و«سطار»، و«مندوب الليل» وغيرها نجاحاً جماهيرياً لافتاً داخل المملكة، مستعرضة شغف جيل كامل بصناعة الفيديو والسينما، بأسلوب قريب من الشباب، وروح تنافس من سبقها بسنين، واستطاعت جذب جمهور واسع إلى صالات السينما، في مؤشر مهم إلى قدرة الأفلام المحلية على المنافسة في شباك التذاكر، بصورة دمجت بين الجرأة وتنوع الطرح.

أفلام عكست اهتمام السينما السعودية بالحكايات الإنسانية ذات الطابع المحلي، وسط إشادات نقدية واسعة بالحسّ البصري والأداء التمثيلي، إضافة لسردها قصصاً واقعية أثارت جدلاً واسعاً، ونجحت في تقديم تجربة مختلفة جمعت بين التشويق والدراما الاجتماعية، مؤكدة قدرة السينما السعودية على الاقتراب من ملفات حساسة بلغة فنية جذابة.

ورغم هذا التنوع والنجاحات المتتالية، لا تزال السينما السعودية في مرحلة بناء الزخم الإنتاجي، إذ إن التحدي القادم لا يتعلق فقط بصناعة فيلم ناجح كل فترة، بل بخلق حركة إنتاج مستمرة ومتنوعة تضمن وجود أفلام سعودية على مدار العام، وتحويل النجاحات الحالية إلى صناعة متكاملة ذات تأثير عربي وعالمي طويل الأمد.