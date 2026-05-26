وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول إلى مدينة نيويورك الأمريكية، قادمةً من الرياض، وذلك لإقامة المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم FIFA 2026™.



وسيُقيم المنتخب الوطني معسكره في مدينة نيويورك حتى الحادي والثلاثين من شهر مايو الجاري، يتخللها مواجهة منتخب الإكوادور وديًا يوم السبت 30 مايو على ملعب «سبورتس إليستريتد» بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي.



وكان في استقبال بعثة المنتخب الوطني لدى وصولها مطار جون إف. كينيدي الدولي (JFK)، القنصل العام في نيويورك عبدالله بن محمد الحمدان، ونائب القنصل العام عبدالله الفوزان، وقدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل شكره وتقديره للقنصلية السعودية في نيويورك على حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول.



ومن المقرر أن يدشّن الأخضر مساء اليوم (الثلاثاء) برنامجه التدريبي بحصة تدريبية تُقام على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، ضمن البرنامج الفني للمعسكر.