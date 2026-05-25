يعيش النجم السابق جمال باجندوح سعادة كبرى عقب حصوله على دبلوم التدريب B من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ويتواجد حالياً في جدة مع عائلته عقب وصوله نهاية الأسبوع الماضي.



ومن المقرر أن يتجه الكابتن جمال باجندوح لخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية من خلال التدريب، متمنياً أن يحالفه التوفيق في عالم التدريب، ومواصلة مسيرته في كرة القدم.



وكانت بداية جمال باجندوح الكروية من خلال الأندية الإنجليزية (يمبورن تاون، وبيشلي، وبورنموث)، ومن ثم خوض تجربة احترافية مع نادي فارازدين الكرواتي، وبعد ذلك مع الأندية السعودية (الاتحاد، والشباب، والطائي).