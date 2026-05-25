فيما تتحدث أنباء عن مشاورات يخوضها وفد إيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في الدوحة للتوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق، كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم (الإثنين)، أن إيران أبدت استعدادها لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، لكن وفق شروط محددة.



ونقلت قناتا «العربية» و«الحدث» عن مصادر وصفتها بـ«الرفيعة» أن إيران مستعدة لنقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج أراضيها، موضحة أنها تشترط نقل المخزون إلى الصين.



وأوضحت المصادر أن طهران تسعى للحصول على ضمانات من بكين قبل المضي في الاتفاق مع الولايات المتحدة، مرجحة توجه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى الدوحة خلال الساعات القادمة.



وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير قد عقدا اجتماعاً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في وقت سابق اليوم، بالعاصمة بكين. وبحسب وسائل إعلام صينية وباكستانية، فإن الزيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران.



وثمّن رئيس الوزراء الباكستاني دعم الصين لبلاده في الوساطة بالمفاوضات الأمريكية - الإيرانية، مبيناً أن المقترحات الأربعة التي طرحها الرئيس شي بشأن الوضع في الشرق الأوسط تمثّل توجيهاً مهماً لإحلال السلام.



بدوره، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين تثني على باكستان لاتخاذها زمام المبادرة للقيام بدور الوساطة من أجل استعادة السلام في الشرق الأوسط.



وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد ذكرت أن وفداً إيرانياً رفيع المستوى، برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ومحافظ البنك المركزي الإيراني، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات تتعلق بإنهاء الحرب في المنطقة، إضافة إلى بحث ملف الأصول الإيرانية المجمدة في المصارف الأجنبية، الذي تتناوله مذكرة التفاهم جزءاً من الاتفاق النهائي المحتمل، إلى جانب قضايا مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، رغم عدم صدور أي تأكيد رسمي قطري بشأن تلك الأنباء.