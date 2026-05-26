حسمت عائلة الفنان القدير عادل إمام الجدل المثار في الأوساط الفنية والإعلامية حول البدء في تدوين وتوثيق مذكرات «زعيم الكوميديا العربية»، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ أي خطوة فعلية أو رسمية في هذا الصدد حتى الآن، رغم أن الفكرة تظل مطروحة للنقاش العائلي من حين لآخر.

وأوضح المخرج رامي إمام، نجل الزعيم، في تصريحات صحفية حاسمة: «لم نتخذ خطوة ملموسة بشأن هذا الأمر؛ الفكرة ما زالت قائمة وتراودنا بالفعل، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي شكل نهائي أو اتفاق لكتابة أو توثيق مذكرات الوالد»، مشيراً إلى أنه في حال الاستقرار على تفاصيل هذا المشروع الضخم، سيتم الإعلان عنه فوراً للجمهور.

وجاء هذا النفي الرسمي ليضع حداً لـ«مفاجأة من العيار الثقيل» فجّرها الإعلامي عمرو الليثي عبر حسابه على منصة إكس، عندما أعلن بدء عادل إمام توثيق مذكراته الشخصية والفنية بتقنية الفيديو، في خطوة وُصفت بأنها الحدث الفني الأبرز لعام 2026، كاشفاً أن الزعيم قرر فتح خزائن أسراره ومشاركة الجمهور تفاصيل رحلته الممتدة لأكثر من 6 عقود.

ولم يتوقف الحراك الإعلامي عند هذا الحد، إذ أعلن الإعلامي ممدوح موسى بدوره البدء في تصوير برنامج وثائقي يحمل اسم «الزعيم»، يتناول سيرة ومذكرات عادل إمام عبر شهادات حصرية لرفاق دربه وعائلته وأصدقائه المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه؛ وهو ما وضع تصريحات صناع الإعلام في مواجهة مباشرة مع تحفظ وعقلانية «آل إمام» في إدارة إرث تاريخهم الفني.