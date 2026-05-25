كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، في منشور عبر حسابه بـ«فيسبوك»، تقريراً عن رصد شباك التذاكر في السينما السعودية لهذا الأسبوع، والذي شهد منافسة لافتة بين مجموعة من الأفلام العربية والعالمية، مع تصدر الفيلم المصري «الكلام على إيه» للمشهد منذ أيام عرضه الأولى.

«الكلام على إيه» يتصدر الانطلاقة

واستطاع فيلم «الكلام على إيه» تحقيق انطلاقة قوية داخل دور العرض السعودية، بعدما جمع 5.5 مليون ريال خلال أول 10 أيام عرض، مع بيع نحو 94.7 ألف تذكرة منذ طرحه في 14 مايو، ليؤكد حضوره السريع ضمن قائمة أبرز الأفلام جماهيرية في الفترة الحالية.

وفي المركز الثاني جاء فيلم «Michael»، مسجلاً إيرادات إجمالية بلغت 33.5 مليون ريال خلال 5 أسابيع، مع تخطيه 556 ألف تذكرة مباعة، ويستعرض العمل السيرة الذاتية لأسطورة الموسيقى مايكل جاكسون منذ بداياته مع فرقة Jackson Five وحتى وصوله إلى العالمية.

كما حافظ فيلم «The Devil Wears Prada 2» على حضوره القوي في شباك التذاكر، مقترباً من 250 ألف تذكرة مباعة بإيرادات وصلت إلى 16 مليون ريال، وذلك بعد عودته نحو 20 عاماً من نجاح الجزء الأول.

«أسد» يدخل المنافسة السعودية

وعلى المستوى المصري، نجح فيلم «أسد» في دخول المنافسة داخل السوق السعودية محققاً مليون ريال في أسبوعه الأول، مع بيع 18.3 ألف تذكرة، والذي جمع رزان جمال، ماجد الكدواني وآخرين.

أما فيلم «برشامة» بطولة هشام ماجد، فقد واصل تحقيق نتائج قوية، مقترباً من 700 ألف تذكرة مباعة بإيرادات بلغت 37.2 مليون ريال، تزامناً مع طرحه على إحدى المنصات الرقمية، بعد نجاحه الكبير في مصر وتجاوزه حاجز 210 ملايين جنيه ليصبح من أبرز الأعمال تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

إجمالي الإيرادات

وبحسب البيانات المعلنة، بلغ إجمالي إيرادات شباك التذاكر في السعودية هذا الأسبوع 22.5 مليون ريال، مع تجاوز عدد التذاكر المباعة 430 ألف تذكرة، وسط توقعات بمزيد من النشاط خلال الفترة القادمة مع دخول فيلم «7Dogs» المنافسة مع انطلاق موسم عيد الأضحى 2026.