أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده حالة من التفاعل بعد تعليقها الطريف على مشاركة النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي في فيلم «7Dogs»، مؤكدة أنها لا تعرفها، ولم يسبق لها مشاهدة أعمالها الفنية.

تصريحات طريفة تشعل التفاعل

وخلال حديثها مع وسائل إعلام محلية على هامش حضورها العرض الخاص للفيلم، سُئلت فيفي عبده عن معرفتها بمونيكا بيلوتشي، لترد بعفوية: «لا معرفهاش.. مين بلوكشي دي؟ هشوفها»، وهو ما أثار موجة واسعة من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تتوقف تصريحاتها عند هذا الحد، إذ أضافت مازحة: «جابوها هي وأنا لأ؟ كان المفروض يجيبوني أنا في الفيلم»، في أجواء طغى عليها الطابع الكوميدي المعتاد منها.

وشهد العرض الخاص لفيلم «7Dogs» حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع العمل، من بينهم يوسف الشريف، وماجد الكدواني، بينما شكل ظهور الفنان عمرو دياب مفاجأة لافتة للحضور، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والإعلامية.

انطلاق الفيلم عربياً وعالمياً

ومن المنتظر أن ينطلق عرض الفيلم رسمياً يوم 27 مايو الجاري في دور العرض العربية، عبر أكثر من 600 شاشة سينمائية في مصر والسعودية والإمارات، على أن يبدأ لاحقاً عرضه العالمي يوم 25 يونيو المقبل في الهند داخل 250 صالة سينما، إضافة إلى طرحه في تركيا عبر 120 شاشة بنسخ مدبلجة.

صُنَّاع العمل

ويعتمد الفيلم على قصة أصلية للمستشار تركي آل الشيخ، بينما كتب السيناريو والحوار محمد الدباح، ويضم العمل نخبة من النجوم، يتقدمهم أحمد عز وكريم عبدالعزيز، إلى جانب جيانكارلو إسبوزيتو، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ونجم بوليوود سلمان خان وآخرين.