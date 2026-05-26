أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
وأدى الصلاة معه، الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن محمد، والأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فهد بن عبدالله بن مشاري، وقائد القوات الجوية الملكية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، والمستشار في الديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور فيصل بن عبدالله بن مشاري، والأمير سلطان بن سعود بن محمد الكبير، والأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، والأمير طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير العقيد بندر بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، ومحافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز.
كما أدى الصلاة الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن ممدوح بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين.
The Prince of Riyadh Region, Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, accompanied by the Deputy Prince of Riyadh Region, Prince Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulaziz, performed the funeral prayer for Prince Nawaf bin Naif bin Mandeh bin Abdulaziz Al Saud - may God have mercy on him - after the afternoon prayer today at Imam Turki bin Abdullah Mosque in Riyadh.
Joining him in the prayer were Prince Turki bin Faisal bin Abdulaziz, Prince Khalid bin Saad bin Abdulaziz, Prince Mohammed bin Salman bin Mohammed, Prince Fahd bin Mohammed bin Saud Al Kabir, Prince Ahmed bin Abdullah bin Abdulrahman, Prince Fahd bin Abdullah bin Mishari, the Commander of the Royal Air Force, Prince Lieutenant General Turki bin Bandar bin Abdulaziz, Prince Dr. Bandar bin Salman bin Mohammed, Prince Bandar bin Saad bin Khalid bin Mohammed bin Abdulrahman, the advisor in the Royal Court, Prince Faisal bin Turki bin Abdulaziz, Prince Mohammed bin Bandar bin Abdulaziz, Prince Dr. Faisal bin Abdullah bin Mishari, Prince Sultan bin Saud bin Mohammed Al Kabir, Prince Mansour bin Mohammed bin Abdulaziz bin Saud bin Faisal, Prince Talal bin Mandeh bin Abdulaziz, Prince Colonel Bandar bin Fahd bin Mohammed bin Abdulaziz, Prince Fahd bin Abdullah bin Mohammed bin Abdulrahman, Prince Mohammed bin Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, Prince Abdulaziz bin Talal bin Abdulaziz, the Governor of Al-Ahsa, Prince Saud bin Talal bin Badr bin Saud bin Abdulaziz, Prince Abdullah bin Sultan bin Nasser bin Abdulaziz, and Prince Mishaal bin Sultan bin Abdulaziz.
Also performing the prayer were Prince Naif bin Mandeh bin Abdulaziz, Prince Abdulaziz bin Mandeh bin Abdulaziz, Prince Sultan bin Mandeh bin Abdulaziz, along with a number of princes and senior officials, and a gathering of citizens.