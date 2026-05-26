أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

وأدى الصلاة معه، الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن محمد، والأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فهد بن عبدالله بن مشاري، وقائد القوات الجوية الملكية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، والمستشار في الديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور فيصل بن عبدالله بن مشاري، والأمير سلطان بن سعود بن محمد الكبير، والأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، والأمير طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير العقيد بندر بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، ومحافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن ممدوح بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين.