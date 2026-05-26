كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم (الثلاثاء)، اجتماعاً يعقده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع كبار مسؤولي إدارته في البيت الأبيض غداً (الأربعاء)؛ لبحث تطورات محادثات السلام مع إيران.



وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» أن ترمب سيجتمع مع كبار مسؤولي الحكومة في منتجع «كامب ديفيد»، وسط توقعات بأن يهيمن الملف الإيراني على المناقشات في ظل اقتراب المفاوضات من مرحلة حاسمة.



وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع سيضم الوزراء ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، مشيرة إلى أن النقاشات ستتناول أيضاً الإنجازات الاقتصادية ودعم الشركات الصغيرة ومستجدات السياسة الخارجية.



وأفادت بأن البحرية الأمريكية تخطط لمرافقة 12 سفينة في مضيق هرمز خلال الأيام القادمة، كاشفة أن البحرية ساعدت ناقلة نفط يونانية على عبور المضيق، في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.



في المقابل، ذكر التلفزيون الإيراني أن الوفد المفاوض برئاسة محمد باقر قاليباف عاد من قطر بعد بحث ملف الأموال الإيرانية المجمدة، الذي شكّل محور المحادثات بين طهران والدوحة، مؤكداً أن الزيارة أحرزت تقدماً في المفاوضات مع واشنطن.



وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد اتهمت الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم بـ«انتهاك وقف إطلاق النار» في هرمزجان، بعدما نفذت القيادة المركزية الأمريكية ضربات دفاعية في جنوب إيران استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ وقوارب قالت واشنطن إنها كانت تحاول زرع ألغام.



وقالت الخارجية الإيرانية: «إيران سترد ولن تتردد في الدفاع عن نفسها»، معتبرة أن «انتهاكات واشنطن لوقف إطلاق النار بالتزامن مع المسار الدبلوماسي تكشف مجدداً سوء نية».