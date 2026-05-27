أشاد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بالجاهزية العالية والقدرات التشغيلية المتقدمة بالمنظومة الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن ما حققته المملكة من تميز ريادي في إدارة الحشود البشرية يأتي امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية والتقنية؛ ليؤدي الحجاج مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والسكينة.

جاء ذلك لدى وقوفه على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام بمشعر منى، حيث اطَّلع على آليات متابعة تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية، واستمع خلال جولته في غرف العمليات بالمركز إلى شرحٍ من مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي، تناول مراحل المتابعة الميدانية لخطط تفويج الحجاج، وآليات التنسيق اللحظي بين مختلف القطاعات الأمنية والخدمية؛ لضمان انسيابية حركة الحشود عبر المحاور والمسارات المؤدية إلى المشاعر المقدسة.

كما اطّلع وزير الداخلية على آليات متابعة تنفيذ الخطط، والنظام التقني للخطط والعمليات والخريطة التفاعلية، إلى جانب الاستماع لشرح عن منظومات ذكاء الأعمال الخاصة بالاستعلامات والعمليات، إضافة إلى منظومات القضايا والمخالفات الشاملة وإدارة البلاغات والتصعيد، ومؤشرات متابعة وصول الحجاج.

وشاهد وزير الداخلية منظومة ذكاء الأعمال لإدارة مخاطر الحج، وتفقَّد غرفة المؤشرات وصالة المراقبة التلفزيونية، وحزمةً من الأنظمة الرقمية المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المطورة لتعزيز سرعة الاستجابة وإدارة الحشود البشرية بدقة عالية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى جانب منصة تصعيد البلاغات المدعومة بأنظمة ذكاء الأعمال.