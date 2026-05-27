يشهد موسم عيد الأضحى 2026 منافسة قوية بين أربعة أفلام متنوعة، مع تصدر فيلمي (أسد) و(7DOGS) المشهد بفضل ضخامة الإنتاج وقوة النجوم، وسط توقعات بتحقيقهما إيرادات قياسية، بعد تأجيل بعض الأعمال إلى موسم الصيف.

وتضم قائمة أفلام الموسم كلاً من فيلم (أسد) بطولة محمد رمضان، وفيلم (7DOGS) الذي يجمع كريم عبدالعزيز وأحمد عز، إلى جانب فيلم «الكلام على إيه» لأحمد حاتم، وفيلم (إذما) بطولة أحمد داود، بينما خرجت بعض الأعمال من السباق بسبب شدة المنافسة.

وفي هذا السياق، وصف الناقد الفني محمد عبدالخالق الموسم بأنه من أقوى المواسم السينمائية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن المنافسة تختلف هذا العام بوجود عملين ضخمين جماهيرياً وإنتاجياً بدلاً من سيطرة فيلم واحد كما كان يحدث في السابق.

وأوضح عبر «عكاظ» أن الصراع الأبرز سيكون بين (أسد) و(7DOGS)، مؤكداً أن تفوق الأخير إنتاجياً لا يحسم النتيجة، مع توقع استمرار المنافسة طوال الموسم وتحقيق إيرادات قياسية.

كما أشار إلى أن فيلم (أسد) يقدم تجربة مختلفة لمحمد رمضان من خلال ظهور جديد بعيد عن نمطه المعتاد، بينما يعتمد (7DOGS) على توليفة جماهيرية قوية تجمع بين نجوم كبار وأسماء عالمية، ما يعزز من فرصه في المنافسة.

من جانبه، أشار الناقد الفني علي الكشوطي لـ «عكاظ» إلى أن التنوع هذا الموسم محدود نسبياً، إذ يقدم كل فيلم لوناً مختلفاً دون تداخل مباشر في نفس التصنيف، إلا أن المنافسة الأكبر تتركز بين (أسد) و(7DOGS)؛ بسبب ضخامة الإنتاج والدعاية الكبيرة المحيطة بهما.

في المقابل، أكدت الناقدة هبة محمد علي لـ «عكاظ» أن المنافسة الأقوى بين (أسد) و(7DOGS) ليس فقط بسبب ضخامة الإنتاج، ولكن باعتبارهما يمثلان مدرستين مختلفتين في صناعة الفيلم التجاري، لافتة أن قوة المنافسة تسببت في تأجيل عرض عدد من الأفلام إلى موسم الصيف. كما أوضح الناقد عماد يسري لـ«عكاظ» أن فيلم (7DOGS) مرشح بقوة لتحقيق إيرادات كبيرة بفضل إنتاجه الضخم وثنائية كريم عبدالعزيز وأحمد عز، إلى جانب استهدافه للجمهور العربي والعالمي، بينما يخوض محمد رمضان تجربة مختلفة في (أسد).