منشأة الجمرات في مشعر منى من أكبر المشاريع الهندسية والتنظيمية في المشاعر المقدسة، وصُمّمت وفق منظومة دقيقة لإدارة حركة الحشود وتيسير تنقل الحجاج خلال أداء نسك رمي الجمرات، بما يحقّق أعلى معايير السلامة والانسيابية التشغيلية خلال موسم الحج.

وتتكوّن المنشأة من عدة طوابق مترابطة، مدعومة بـ11 مبنى للسلالم الكهربائية و10 أنفاق مخصصة لعبور المشاة، بما يسهم في توزيع الحشود بشكل انسيابي ويحد من التزاحم، إلى جانب منظومة تقنية حديثة تُعنى بإدارة التفويج ومتابعة حركة الحجاج ميدانياً داخل الجسر ومحيطه. وشهد الجسر تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيز للمنشأة ضمن خطة تشغيلية تستهدف رفع كفاءة المرافق وضمان جاهزيتها لاستقبال الحجاج، تضم منظومة تشغيلية وتقنية متكاملة تشتمل على 340 سلماً كهربائياً، و682 كاميرا مراقبة رقمية لضمان انسيابية الحركة ومتابعة الكثافات البشرية، إضافة إلى تخصيص 228 عربة غولف لتسهيل تنقل الحجاج والعاملين داخل المنشأة ومرافقها الحيوية.

أنظمة متطورة للإطفاء

في جوانب السلامة، تتوفر في المنشأة أنظمة إطفاء متطورة وعالية الجاهزية تضم 295 صندوق حريق، 1078 طفاية حريق، أكثر من 3350 رشاش إطفاء تلقائي، بما يعزّز سرعة الاستجابة ورفع مستويات الأمان داخل المنشأة.

وشملت التجهيزات الفنية صيانة وتشغيل 456 وحدة تكييف لتهيئة أجواء مناسبة للحجاج، إلى جانب تشغيل أكثر من 74 ألف وحدة إنارة؛ لضمان مستويات إضاءة عالية في مختلف الأدوار والممرات والساحات المحيطة.

تنظيف قنوات المصارف

امتدت أعمال الصيانة الهندسية لتشمل الجسور والمنحدرات والأنفاق والبدروم والساحات المحيطة، إضافة إلى مباني السلالم الكهربائية وصيانة دهاناتها بالكامل، بما يسهم في المحافظة على الجاهزية التشغيلية والبصرية للمنشأة.

وتضمّنت الأعمال صيانة أكثر من 1216 لوحة إرشادية وتوجيهية؛ لضمان وضوح مسارات المشاة، وإصلاح ما يزيد على 520 مظلة وهيكلاً معدنياً، إلى جانب صيانة 4 خيام رئيسية في الجسر الرابع، وتنظيف وتجهيز عبارات وقنوات تصريف السيول في الساحات والمواقف.

وشهد الجسر توفير أكثر من 28 ألف حاجز بلاستيكي لتنظيم حركة الحشود وتوجيه المسارات بدقة، في إطار جهودها الرامية إلى تقديم تجربة تفويج آمنة وميسرة لضيوف الرحمن خلال أدائهم المناسك.

وتواصل منشأة الجمرات أداء دورها بوصفها أحد أبرز المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة، بما تجسده من تكامل هندسي وتشغيلي متقدم يسهم في إدارة حركة ملايين الحجاج بكفاءة عالية، ويعكس حجم العناية التي توليها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وتطوير البنية التحتية للمشاعر المقدسة وفق أعلى المعايير العالمية.