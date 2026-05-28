كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، لـ«عكاظ»، أن تعامد أشعة الشمس ظاهرة فلكية طبيعية تتكرر سنويًا، ولا ترتبط بحدوث ارتفاعات استثنائية أو فروقات واضحة في درجات الحرارة المعلنة.

وأوضح أن درجات الحرارة المتوقعة خلال الثلث الأخير من الليل وليالي التشريق تراوح بين 29 و31 درجة مئوية.

كما أشار إلى استمرار متابعة فرص تشكل السحب على محافظة الطائف، مع تأكيد محدودية تأثيرها المحتمل على المشاعر المقدسة في الوقت الراهن، موضحًا أن الوضع يخضع للرصد المستمر، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات حال توفر فرص لتكوّن السحب أو انتقالها نحو المشاعر المقدسة.