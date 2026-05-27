بعد تسجيل إصابات بفايروس إيبولا، أغلقت أوغندا حدودها مع جمهورية الكونغو الديموقراطية، التي تشهد تصاعداً مقلقاً في تفشي المرض، وذلك بشكل فوري ولمدة 4 أسابيع.



وعزت الحكومة الأوغندية، اليوم (الأربعاء)، قرار الإغلاق إلى ارتفاع نسبة الإصابات بين أعداد العاملين الصحيين الذين تعرضوا للعدوى، إثر تعاملهم مع مرضى قادمين من الكونغو قبل الإعلان الرسمي عن تفشي المرض في 15 مايو الجاري.



وقالت المسؤولة الصحية الأوغندية ديانا أتوين إن السلطات قررت إغلاق الحدود بأثر فوري للحد من انتشار الفايروس ومنع انتقال المزيد من الحالات عبر المعابر الحدودية.



وسجلت أوغندا حتى الآن 7 إصابات مؤكدة بإيبولا، بينها وفاة رجل يبلغ 59 عاماً في العاصمة كمبالا منتصف مايو، فيما تشير السلطات إلى أن عدد المخالطين المعرضين للعدوى لا يزال في ارتفاع، خصوصاً بين الطواقم الطبية.



ويأتي هذا التطور في وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من «تصادم كارثي» بين النزاع المسلح وتفشي إيبولا في شرق الكونغو.



وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن استمرار القتال والنزوح الجماعي يعوقان جهود احتواء المرض، داعياً جميع الأطراف المتحاربة إلى وقف فوري لإطلاق النار.



وأشار إلى أن سلالة «بونديبوجيو» النادرة من فايروس إيبولا، التي لا يوجد لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد، تشهد انتشاراً سريعاً في مقاطعة إيتوري ومناطق أخرى شرق الكونغو.



وذكرت إحصاءات تقديرية أن عدد الحالات المشتبه بها تجاوز ألف إصابة، مع تسجيل أكثر من 200 وفاة محتملة في 3 مقاطعات شرقية، بينها شمال كيفو وجنوب كيفو. وبحسب منظمة «أنقذوا الأطفال» فإن ربع الوفيات المؤكدة حتى الآن هم من الأطفال.



وحذرت المنظمة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي مع استمرار المعارك في المناطق المتضررة.