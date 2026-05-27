قضت محكمة النقض الإيطالية، أعلى محكمة في البلاد، بأنه يحق للفنادق رفض تقديم مياه الصنبور لنزلائها، وذلك في حكم يتعلق بشكوى تقدمت بها سائحة ضد فندق فاخر في منتجع للتزلج في جبال «دولوميت».

ورفعت السائحة دعوى قضائية على أحد الفنادق فئة 5 نجوم في كورفارا، حيث كانت تقيم ‌خلال عطلة ‌رأس السنة الجديدة لعام ‌2020، بعد ⁠أن رفض الفندق ⁠تزويدها بمياه الصنبور أثناء الوجبات، وعرض عليها بدلاً من ذلك مياهاً معدنية بسعر 7 يورو (8.15 دولار) للعبوة، وطالبت بتعويضات تزيد قيمتها على 2700 يورو.

وصدر الحكم في أواخر شهر أبريل الماضي، لكن لم تنشره ‌وسائل الإعلام المحلية ‌إلا هذا الأسبوع، وقالت محكمة النقض في ‌حكمها إن القانون الإيطالي لا يلزم المطاعم بتقديم مياه الصنبور للعملاء، مؤيدة بذلك ما خلصت إليه محكمتان أدنى درجة في وقت سابق.

وتقول ‌مقيمة الدعوى إن المياه بموجب «المصادر الدستورية والوطنية» سلعة طبيعية وحق إنساني ⁠عالمي، ⁠وإنه يجب ضمان توفير الحد الأدنى اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية مجاناً.

ورفض الفندق التعليق، في حين لم يرد محامي السائحة بعد على طلب للتعليق، وفقاً لوكالات إعلامية غربية.

ولا يوجد قانون أوروبي واحد يلزم جميع الدول الأعضاء بتوفير مياه الصنبور مجاناً عند الطلب. وتشجع توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن مياه الشرب المطاعم على تقديمها، لكنها لا تفرض التزاماً عاماً.