انتهت محاولة فرار هوليوودية لسائق أمريكي من قبضة الشرطة بنهاية مأساوية ومباغتة، بعد أن قفز داخل مستنقع في ولاية لويزيانا ليجد نفسه وجهاً لوجه أمام تمساح مفترس هاجمه وأصابه بجروح في ذراعيه، قبل أن تنجح السلطات في تحديد موقعه عبر الطائرات المسيّرة واعتقاله.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى السابع من يونيو الجاري، حين تلقت شرطة ولاية لويزيانا بلاغات عن سيارة من طراز «تويوتا سوبرا» تسير بتهور شديد على الطريق السريع 10، قبل أن تصطدم بحاجز خرساني وينفجر أحد إطاراتها.

ونجحت دوريات الشرطة في محاصرة السيارة وإيقافها على الطريق السريع 310، ليتبين أن السائق يدعى «فيكتور م. ريفاس» (40 عاماً)، وكان يبدي علامات واضحة على القيادة تحت تأثير الكحول. وخلال بدء التحقيق معه، باغت ريفاس عناصر الأمن بالفرار ركضاً، قافزاً من الجزء المرتفع للطريق السريع مباشرة إلى منطقة مستنقعات مجاورة.

ودفعت الشرطة بتعزيزات أمنية لتمشيط المنطقة، ورُصد الهارب لاحقاً قرب الطريق السريع الأمريكي 61، ليعاود الكرة ويفر مجدداً إلى عمق المستنقع، وهناك وقع الهجوم؛ إذ باهته تمساح وعضه في ذراعيه.

ورغم الدماء والإصابة، واصل المتهم محاولة الهرب لبعض الوقت، حتى تمكنت الشرطة من رصد إحداثيات موقعه بدقة عبر الطائرات المسيّرة وإلقاء القبض عليه.

ونُقل ريفاس على الفور إلى مستشفى محلي تحت حراسة مشددة لتلقي العلاج، حيث أكدت الأطقم الطبية أن جروحه الناجمة عن عضة التمساح خطيرة لكنها لا تهدد حياته، في حين أشارت السلطات بسخرية إلى أن التمساح لم يصب بأي أذى.

وفور خروجه من المستشفى، يواجه الأربعيني قائمة ثقيلة من التهم القانونية تشمل القيادة تحت تأثير الكحول، والقيادة المتهورة وتخريب الممتلكات، ومقاومة السلطات والفرار من مكان الحادث.