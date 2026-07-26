في واحدة من أغرب حيل الهروب من العدالة التي قد تسجلها سجلات الجريمة، لم يجد مخادع صيني حلاً لمنع دخوله السجن سوى إخراج «المشهد الأخير» لحياته بنفسه، محولاً منزله إلى مسرح جريمة سينمائي وإقامة سرادق عزاء حقيقي له وهو حي يرزق!

القصة بدأت في مدينة أنيانغ بمقاطعة خنان، عندما ضبطت الشرطة الرجل المعروف بـ«سي» متلبساً بالقيادة تحت تأثير الكحول. ولأن سجله الأسود يضم عقوبتين سابقتين بنفس التهمة ودون رخصة قيادة، علم المتهم أثناء فترة الإفراج عنه بكفالة أن العقوبة هذه المرة ستكون السجن المؤكد.

وهنا.. وُلدت الخطة الشيطانية! وبالتواطؤ مع أفراد أسرته، قرر المتهم تنفيذ سيناريو الوفاة المفاجئة ببرود أعصاب:

تجهيز المسرح: قام بشراء تابوت خشبي حقيقي ونقله للبيت، ونثر زجاجات أدوية فارغة في الغرفة للإيهام بإنهاء حياته بجرعة زائدة.

خدعة الجثة الباردة: تعمّد خفض حرارة جسده عبر التعرض لبرودة شديدة بالغة القسوة، حتى يبدو جثة هامدة بلا نبض أمام كل من يلمسه.

جنازة الصدمة: أعلنت العائلة الوفاة رسمياً، وأقامت جنازة وهمية وتلقت التعازي من المعارف، لتسديد الضربة القاضية لأي شكوك أمنية.

لكن ما لم يحسب له المتهم حسابه هو فطنة المحققين، إذ لم تبتلع الشرطة الصينية الطعم بسهولة. وأثار الاختفاء المفاجئ ارتياب رجال الأمن، لتبدأ عملية تتبع استخباراتية دقيقة انتهت بمفاجأة مدوية: «الميت» يتجول بحرية وبصحة جيدة في أقصى جنوب البلاد بعد أن فرّ خفية عقب جنازته!

سقط القناع سريعاً، وأُلقي القبض على المتهم مجدداً، لينتقل مباشرة من التابوت الذي اشتراه بيده إلى خلف الأسوار، مواجهاً هذه المرة حزمة من التهم الثقيلة بتضليل العدالة والتزوير إلى جانب تهمة القيادة تحت تأثير الكحول.