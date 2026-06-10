ضرب زلزال بلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر اليوم، غرب الفلبين.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 65 كيلومترًا.

ويعد زلزال مينداناو الأخير من أقوى الزلازل التي ضربت الفلبين خلال العقود الأخيرة، إذ أعاد للأذهان زلزال عام 1976 الذي بلغت قوته 8.1 درجة وتسبب في موجات تسونامي مدمرة أودت بحياة آلاف الأشخاص.

وتقع الفلبين على امتداد «حلقة النار» في المحيط الهادئ، وهي واحدة من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا في العالم، ما يجعلها عرضة بصورة متكررة للزلازل القوية والثورات البركانية وموجات المد البحري «تسونامي».