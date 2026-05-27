انتقل إلى رحمة الله رجل الأعمال المعروف فهد بن محمد بن صالح العذل وصُلّي عليه أمس الأول (الثلاثاء) في جامع الملك خالد بحي أم الحمام بالرياض، وقد ووري الثرى في مقبرة عرقة.



وساد حزن في أوساط الأعمال برحيل العذل، ونعاه عدد كبير من معارفه بكلمات مؤثرة تناولت مسيرته الاستثمارية والاقتصادية وإسهاماته في أعمال البر والإحسان.



والراحل العذل والد كلٍّ من بدر ومحمد وتركي العذل، ويعد الراحل رجل أعمال، وأحد القياديين المطورين في مجالات اقتصادية عدة، في مقدمتها المجال الطبي والعقاري والسياحي والصناعي، وساهمت بيئته العائلية والاجتماعية وتعليمه الأولي في العاصمة الرياض، ولاحقاً في الخارج، في بناء شخصيته التي انتقلت من نجاح إلى آخر. كما شغل الراحل مناصب عدة في شركات ومؤسسات كبرى في المملكة والخارج، وتقلّد عضوية لجان استثمار وسياحة، ونال العديد من الجوائز اعترافاً بإنجازاته، أهمها جائزة الأمير نايف للسعودة، وميدالية من ملك الأردن الراحل الملك حسين.



«عكاظ»، التي آلمها النبأ، تتقدّم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرته وأبنائه ومعارفه في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية كافة، وتدعو الله أن يلهمهم الصبر وحسن العزاء.