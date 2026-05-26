منح فريق كشافة شباب مكة المكرمة بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة الوشاح والوسام الذهبيين للعديد من الشخصيات، وهم مديرا تعليم منطقة مكة المكرمة سابقاً

حامد جابر السلمي، وعبدالله محمد الهويمل، ومدير فرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عيسى، والقائد الكشفي المهندس حامد مصطفى أبوعصيدة من هيئة الطيران المدني بمحافظة جدة، والمهندس هشام آل كمال من محافظة الطائف، والمستشار عمر صالح باسودان من فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة، ورئيس جمعية خليص للتنمية محمد سلطان المغربي.

وقلّد القائد الكشفي محمد محراب صحبت جام الشخصيات الوشاح الذهبي، فيما قلدهم ابنه المهندس نادر محمد محراب الوسام الذهبي؛ تقديراً لعطائهم وخدمتهم الجليلة والإنسانية لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار.

حضر المناسبة مؤسس فريق كشافة شباب مكة المكرمة بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة القائد الكشفي علي بكر هوساوي، ورئيس نادي الليث بمحافظة الليث مدير قسم النشاط الكشفي بتعليم محافظة الليث القائد الكشفي عبدالله محمد البصراوي، ومدير مكتب رابطة الرواد بالمحافظة القائد الكشفي عثمان خليفة مدني، والعديد من الشخصيات والوجهاء والأعيان والأهل والأصدقاء وأفراد فرق الأشبال والفتيان والمتقدم والجوالة بكشافة شباب مكة المكرمة بجمعية مراكز الأحياء.

من جهته، أكد مؤسس فريق كشافة شباب مكة المكرمة القائد الكشفي علي بكر هوساوي أن هذا التكريم يأتي تقديراً لدورهم ومساهمتهم في خدمة المجتمع المكي، خصوصاً الحجاج والمعتمرين والزوار، خلال السنوات الماضية في العديد من المجالات، معرباً عن سعادته البالغة بهذه المبادرة التي تجسد الوفاء لأهل الوفاء.