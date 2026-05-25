قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين والأعيان والإعلاميين، تعازيهم ومواساتهم إلى آل قطان في وفاة مدير عام مؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر السابق الفقيد وليد بن جميل بن محمد علي قطان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم (الجمعة) الماضية.



وقد أُديت الصلاة على الفقيد فجر يوم السبت الماضي في المسجد النبوي الشريف، ووُوري جثمانه الثرى في مقابر بقيع الغرقد بالمدينة المنورة.



والفقيد والد كلٍّ من: وسام، ومهند، ورنا، ودانة، وزوج عزة عدنان عبيد مدني، وشقيق كلٍّ من: محمد، وآمال، وفهد، وخالد، وإياد جميل قطان.



يذكر أن اليوم (الإثنين) آخر أيام العزاء في منزل الأسرة بحي المرجان.