في مشهد مأساوي هزّ الشارع الجزائري، لقيت سيدة في الثلاثين من عمرها وطفلاها، البالغان عامين وثلاثة أعوام، مصرعهم صباح الأحد، إثر سقوطهم من أعلى جسر «صالح باي» بمدينة قسنطينة شرقي الجزائر، وسط حالة من الصدمة والحزن الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت وحدة الحماية المدنية الجزائرية أن الضحايا الثلاث فارقوا الحياة في موقع الحادثة، قبل نقل جثامينهم إلى المستشفى الجامعي بمدينة قسنطينة.

وبحسب التفاصيل الأولية، تلقت فرق الإسعاف بلاغاً يفيد بسقوط أم وطفليها من أعلى الجسر، لتتحرك الفرق المختصة سريعاً إلى الموقع، إذ باشرت عمليات التدخل والإنقاذ، إلا أن المعاينة أكدت وفاة الجميع في الحال.

وأثارت الحادثة موجة كبيرة من الحزن والأسى بين أهالي المدينة، بالتزامن مع مطالبات بانتظار نتائج التحقيقات الرسمية، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها، في حادثة تُعد من أكثر الوقائع إيلاماً التي شهدها الشارع الجزائري أخيراً.